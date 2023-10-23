На одном из производств Владимирской области иностранцы «отшивали» контрафактную обувь известных...

На одном из производств Владимирской области иностранцы «отшивали» контрафактную обувь известных брендов.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональный УМВД России, Владимирской таможней, при силовой поддержке Росгвардии, на одном из производств в Гусь-Хрустальном районе выявлены факты нарушения миграционного законодательства РФ, а также незаконного использования товарного знака.Сообщается, что в ходе мероприятия установлено, что в цехах иностранными гражданами производилась контрафактная обувь под наименованиями известных брендов.«Поставки осуществлялись на крупные торговые площадки Москвы и Подмосковья. Объем произведенной продукции в данный момент уточняется...» - пояснили в пресс-службе ФСБ России по Владимирской области.В настоящее время определено, что, незаконно используя товарный знак и марку одной из компаний, ей, в лице представителя правообладателя, нанесен ущерб в крупном размере (более 300 тысяч рублей).МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан по ч.3 ст. 180 УК РФ.«А также выявлен факт найма на работу иностранного лица с нарушениями миграционного законодательства – пересечения гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона государственной границы РФ без постановки на миграционный учет...» - рассказали в пресс-службе ФСБ России по Владимирской области.В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото: pxfuel.com