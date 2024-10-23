Мужчины страдают от отравлений в 3,8 раза чаще, чем женщины.

Владимирская область столкнулась с тревожной статистикой острых отравлений алкогольной продукцией: за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 254 случая, 163 из которых завершились летальным исходом. Как сообщает Роспотребнадзор, мужчины страдают от отравлений в 3,8 раза чаще, чем женщины.Наиболее часто отмечены отравления этиловым спиртом (162 случая), суррогатами (48) и метанолом (15). Чаще всего такие трагические инциденты происходят в Гусь-Хрустальном районе (76 случаев), Коврове (38 случаев) и во Владимире (44 случая). Более 64% случаев отравлений алкоголем заканчиваются смертью.