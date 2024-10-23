× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2024-aleksandr-avdeev-pozdravil-svetlanu-orlovu-s-yubileem.html" target="_blank">Александр Авдеев поздравил Светлану Орлову с юбилеем</a> - Сегодня бывшему губернатору Владимирской области Светлане Орловой исполнилось 70 лет. Нынешний глава области Александр Авдеев поздравил юбиляршу в соцсетях. Губернатор отметил, что