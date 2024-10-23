Сегодня бывшему губернатору Владимирской области Светлане Орловой исполнилось 70 лет. Нынешний глава области Александр Авдеев поздравил юбиляршу в соцсетях. Губернатор отметил, что
Сегодня бывшему губернатору Владимирской области Светлане Орловой исполнилось 70 лет. Нынешний глава области Александр Авдеев поздравил юбиляршу в соцсетях. Губернатор отметил, что Светлана Орлова
– неординарный человек с кипучей энергией, который много сделал для Владимирской области. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Были введены в строй Лыбедская магистраль и Ледовый дворец во Владимире, на улице Георгиевской