Чем порадует владимирцев ТЦ «Чайковский»? На 4 этаже торгового центра Вас тепло встретит центр эстетики волос «Джулия Бланзо». Благодаря комплексному уходу за кожей головы с помощью

Чем порадует владимирцев ТЦ «Чайковский»? На 4 этаже торгового центра Вас тепло встретит центр эстетики волос «Джулия Бланзо». Благодаря комплексному уходу за кожей головы с помощью сплендора и трихоскопа салон красоты поможет решить такие проблемы как выпадение волос, алопеция, перхоть, зуд и себорейный дерматит. Юлия Овчинникова, руководитель центра эстетики волос «Julia Blanzo» Миссия нашего салона