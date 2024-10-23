Об обрушении в диспетчерскую службу сообщили очевидцы.

В ночь с 22 на 23 октября во Владимире рухнула стена двухэтажного дома №19 на улице Летне-Перевозинской. Инцидент произошел в 4.52. Здание историческое, его построили еще в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Перед ЧП собственник занимался перепланировкой помещений на первом этаже. Подробности — в материале .Об обрушении в диспетчерскую службу сообщили очевидцы. На место прибыли оперативные службы, а также прокурор города Станислав Заруцкий. Как пояснили в пресс-службе администрации Владимира, было принято решение ограничить движение по улице, а территорию дома огородить в целях безопасности. Также в здании отключили подачу газа, воды и света.Сотрудники прокуратуры установили, что собственник жилья на первом этаже занимался перепланировкой комнат. Из-за этого началась деформация несущих конструкций, а после проседание и частичное разрушение фасадной стены здания. Насколько законны были ремонтные работы — предстоит выяснить комиссии.«Фактически в доме проживала одна семья, которой уже предложены помещения маневренного фонда», — уточнили в ведомстве.Жильцы рассказали журналистам, что земляные работы в подвальном помещении дома проводили с лета вплоть до вчерашнего дня.Как издание «Зебра ТВ», на первом этаже здания хотели организовать хостел, в котором могли бы останавливаться туристы. Собственники квартиры заявляют, что с ними эти работы не согласовывали.Трещины появились на стенах днем 22 октября: владимирцы обзванивали все коммунальные службы, но им не предложили съехать. Ночью треск усилился, поэтому женщина вместе с детьми решила уехать к родственникам.Ситуация находится на контроле прокуратуры.