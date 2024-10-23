63-летнего водителя из Владимира судили за нарушение ПДД, которое привело к смертельной аварии – погибли два человека. Трагедия случилась 15 декабря 2023 года, очень «снежный» день. Мы

63-летнего водителя из Владимира судили за нарушение ПДД, которое привело к смертельной аварии – погибли два человека. Трагедия случилась 15 декабря 2023 года, очень «снежный» день. Мы рассказывали, что тогда в одном только Владимире произошло более 40 ДТП. Итак, днем 15 декабря владимирец ехал на «Киа Рио» в районе деревни Ильино (321 км автодороги Р-132