Кроме этого, планируется занизить тротуары и установить дополнительные пандусы.

В центре Владимира на пересечении улиц Мира и Горького уложили тактильную плитку, предназначенную для слабовидящих и незрячих людей. Мэр Дмитрий Наумов сообщил об этом 23 октября.Пешеходный переход также оборудован системой аудиооповещения. Эти меры направлены на повышение безопасности на дороге и адаптацию города для маломобильных граждан. В 2024 году в рамках программы городского благоустройства планируется занизить тротуары и установить дополнительные пандусы.