Сейчас в области проходит ремонт трех мостов – в Киржачском и Меленковском районах. Работы должны завершиться до конца года, сообщили в правительстве области. Один из путепроводов

Сейчас в области проходит ремонт трех мостов – в Киржачском и Меленковском районах. Работы должны завершиться до конца года, сообщили в правительстве области. Один из путепроводов располагается на дороге Усад – Елино в Меленковском районе. Мост находится над озером Урвановское. Он необходим для жителей Ляховского сельского поселения, потому что обеспечивает их доступ к соцобъектам, в