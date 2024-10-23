С 14 по 20 октября на территории региона правоохранители зафиксировали 81 преступление, связанное с телефонным мошенничеством. Так, в полицию обратилась 74-летняя жительница Владимира, которая

С 14 по 20 октября на территории региона правоохранители зафиксировали 81 преступление, связанное с телефонным мошенничеством. Так, в полицию обратилась 74-летняя жительница Владимира, которая перевела аферистам 1 миллион рублей из личных накоплений. Злоумышленники убедили пенсионерку, что если она не положит деньги на «безопасный счет», то потеряет их. По такой же схеме на следующий день мошенники