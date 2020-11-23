Мужчина приобрел право управления транспортными средствами категорий «В», «В1», «М» за 33 тысячи рублей.

В Муроме возбуждено уголовное дело о подделке и сбыте водительского удостоверения. По информации областной прокуратуры, 24-летний молодой человек подтвердил факт приобретения в Интернете на сайте объявлений «Авито» у лица, осуществляющего деятельность на территории Москвы, водительского удостоверения без прохождения обучения в образовательной организации на право управления транспортными средствами категорий «В», «В1», «М» за 33 тысячи рублей.Ход и результат расследования находятся на контроле городской прокуратуры.