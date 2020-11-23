Владимирский авиамеханический колледж - старейшее учебное заведение области. Его история началась в 1885 году. К 135-летнему юбилею в колледже бережно сохранены старейшие технические специальности и появился ряд новых, не менее актуальных и востребованных.

Владимирскийавиамеханический колледж - старейшее учебное заведение области. Его история началась в 1885 году. К 135-летнему юбилею в колледже бережно сохранены старейшие технические специальности и появился ряд новых, не менее актуальных и востребованных. Как менялось обучениев течение века,и какие появились новые специальности?Техник-технолог или электрик - без работы не останутся. Как и 100 лет назад, сегодня по этим специальностям ведут подготовку в авиамеханическом колледже. Естественно, с учетом новых технологий. Сейчас в колледже можно овладеть одиннадцатью специальностями и четырьмя профессиями. Здесь обучаются специалисты технического направления: технологи, электрики, радисты, автомобилисты, программисты, а также и гуманитарного: экономисты, юристы, дизайнеры. Кроме этого, Владимирский авиамеханический колледж единственный в регионе готовит пожарных. Учебно-тренировочной процесс проходит на полигоне Владимирского регионального отделения "Российский союз спасателей".Даниил Жуков, студент авиамеханического колледжа, профессия "Пожарный":- Профессия "Пожарный" - одна из самых социально значимых в обществе, профессия настоящих мужчин. Мы учимся проводить работы по тушению пожаров, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Нас учат ремонтировать и обслуживать средства, используемые для тушения пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ.В 2019 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» в колледже созданы 5 новых учебных мастерских. Они оснащены по последнему слову техники, оборудование отвечает требованию инфраструктурных листов WorldSkills и соответствует международным стандартам. В частности, в этой мастерской студенты учатся обслуживать и ремонтировать автомобили.Антон Куракин, студент авиамеханического колледжа:- В данный момент мы видим зашпаклеванную деталь. Зачем наносится шпаклевка? Шпаклевка наносится на зону ремонта, там где на детали находится деформация. С помощью шпаклевки мы выравниваем деталь, убираем деформацию.При практической подготовке водителей в авиамеханическом колледже используются динамические автотренажеры. Они погружают студентов в виртуальную реальность, но там - всё, как и в жизни. Научиться управлять можно как легковой, так и грузовой машиной. Приоритетной для колледжа сегодня является специальность «Информационные системы и программирование, компьютерные системы и комплексы».Елена Плеханова, преподаватель авиамеханического колледжа:- Первая специальность - это «Информационные системы и программирование, компьютерные системы и комплексы». Выпускники получают квалификацию техник по компьютерным системам. В дальнейшем наши выпускники могут работают в различных вычислительных центрах, в сервисах по обслуживанию по обслуживанию и ремонту вычислительной техники и на любых производствах. Вторая наша специальность новая, входящая в топ 50 самых востребованных специальностей и профессий, это "Информационные системы и программирование".Требованияк подготовке специалистоввсе время меняются. Но какие бы инновациине внедрялись, преподаватели и мастера колледжаследуют принципу, заложенному 135 лет назад: выпускать только отличных специалистов.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"