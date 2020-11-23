Больные с подтвержденным "ковидом" должны получить бесплатные лекарства. Напомним, соответствующий указ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в начале ноября.

Больныес подтвержденным "ковидом" должны получить бесплатные лекарства. Напомним, соответствующий указ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в начале ноября.На эти цели из федерального бюджета региону был выделен 51 миллион рублей. Однако, во Владимирской области лекарства появилисьтолько сейчас. Чем вызвана такая задержка? В медицине, в которой медлить нельзя? На брифинге главаДепартамента здравоохранения Елена Утемова заверила, чтопрепараты закуплены. Идет их регистрацияв системе.Сегодня медицинские организации Владимира и районов должны начать развозить лекарства пациентам. Препаратов ждут около шести с половиной тысячи человек. Кроме того, средства на эти цели планируется выделить и из регионального бюджета. Елена Утемова отметила, что больные с подтвержденным диагнозом ковид-19 будут обеспечены лекарственными препаратами уже в течение недели. Вести будут следить за развитием темы. Получают ли пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирус" бесплатные лекарства по закону - смотрите в наших следующих выпусках.