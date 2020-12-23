Во Владимире на скамье подсудимых по уголовной статье предстанет 23-летняя молодая мать. Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как установило следствие, девушка

Во Владимире на скамье подсудимых по уголовной статье предстанет 23-летняя молодая мать. Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как установило следствие, девушка оставила своего семимесячного ребёнка без присмотра в комнате на краю дивана. Малыш упал на пол и ударился головой. Мамаше показалось, что ребёнок в порядке, и она не обратилась в больницу