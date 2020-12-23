Только в семи школах города дети уйдут на каникулы 26 декабря. Во Владимире общеобразовательные учреждения определились, когда завершить четверть. В большинстве школ начало зимних каникул

Только в семи школах города дети уйдут на каникулы 26 декабря. Во Владимире общеобразовательные учреждения определились, когда завершить четверть. В большинстве школ начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря. Такое решение приняли руководители 34 школ. То есть для тех, кто учится шестидневку, последний учебный день будет в субботу – 26 декабря. Ещё в 8 образовательных