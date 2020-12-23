Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
44 случая во Владимире,
21 - в Гусь-Хрустальном районе,
18 - в округе Муром,
14 - в Ковровском
районе
,
11 - в Юрьев-Польском
районе
,
10 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
8 - в Собинском
районе
,
7 - в Гороховецком
районе
,
7 - в Камешковском
районе
,
7 - в Суздальском
районе
,
6 - в Кольчугинском
районе
,
6 - в Киржачском
районе
,
6 - в Петушинском
районе
,
4 - в Меленковском
районе
,
3 - в г. Радужный
районе
,
3 - в Селивановском
районе
,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 134 случая заболевания.
3361 случай во Владимире,
2259 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1935 - в о. Муром,
1315 - в Ковровском
районе
,
1134 - в Александровском
районе
,
1085 - в Петушинском
районе
,
863 - в Вязниковском
районе
,
795 - в Юрьев-Польском
районе
,
633 - в Кольчугинском
районе
,
613 - в Собинском
районе
,
554 - в Суздальском
районе
,
490 - в Гороховецком
районе
,
472 - в Меленковском
районе
,
403 - в Селивановском
районе
,
394 - в Камешковском
районе
,
348 - в Киржачском
районе
,
244 - в Судогодском
районе
,
236 - в г. Радужном.