Как реализовать значимые инициативы молодежи? Медиацентр ВлГУ помогает студентам разных...

Как реализовать значимые инициативы молодежи? Медиацентр ВлГУ помогает студентам разных специальностей раскрыть свой творческий потенциал и создает уникальные видео- и фотопроекты о жизни университета. Репортаж Александра Сыпченко.В этой современной телевизионной студии полного цикла можно реализовать самую смелую творческую идею. Онлайн трансляции, фильмы и передачи, интервью с интересными гостями. Медиацентр ВлГУ дает студентам уникальные практические навыки.Мария Ильева, ведущая Медиацентра, студентка направления «Журналистика» ВлГУ:- Возможность всегда быть в курсе того, что происходит в университете. Это возможность общаться с руководством университета, в частности с ректором, который очень активно поддерживает наш медиацентр.В программе "Будь в курсе" Мария Ильева в легкой и понятной форме рассказывает о жизни родного университета. Выпуск новостей выходит каждую неделю. Ее коллега Владислав Гришин ведет сразу 2 проекта, ему принадлежит идея создания программы "Встречаемся в эфире".Владислав Гришин, ведущий Медиацентра, студент Института экономики и менеджмента ВлГУ:- Решил, что я возьму на себя интервью, но чтобы не было очень много проблематичности с этими интервью мы решили прямой эфир, то есть мы все подключаем, прямой эфир петлички, приглашаю гостей, стараемся не затягивать 15-20 минут и получается идеально.В Медиацентре самое передовое оборудование: видеокамеры, беспроводные петлички, мощные компьютеры. Настоящий рай для студентов-технарей.Антон Тихонов, сотрудник Медиацентра, студент Института информационных технологий и радиоэлектроники ВлГУ:- Мне эта сфера очень близка, я как раз человек технического склада ума, поэтому мне очень интересно взаимодействовать с новой аппаратурой, с новой техникой, постоянно пробовать решать разные задачи путем применения тех или иных технических решений".Ребята сами создают медиаконтент о таких мероприятиях как «Студенческая весна» и «Посвящение в студенты». Особо популярны кулинарные шоу «Делай вкусно» и «Без 15 завтрак», где в неформальной обстановке преподаватели и студенты рассказывают о своей учебе и увлечениях. «Музыкальное интервью» - программа о творческих людях, а «Про100» - о научных достижениях и годах учёбы выпускников и сотрудников вуза. В апреле этого года на базе Медиацентр провел первый молодежный форум с участием студентов из 22 регионов страны. На этом команда Медиацентра останавливаться не намерена.Сергей Сергеев, директор Медиацентра ВлГУ:- Подводя итоги года, были на совещании итоговом в министерстве науки и высшего образования где уже есть действующие региональные площадки поддержки молодежных медиацентров, мы подали соответственно заявку на следующий год стать такой площадкой в нашем регионе.Сотрудники медиацентра обещают: в следующим году зрителя ждет много нового и интересного. А познакомиться с медиапроектами студентов можно в соцсетях Владимирского Государственного университета.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир