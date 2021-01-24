Накануне по всей России массовые несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Митинги состоялись и в столице страны.

Накануне по всей России массовые несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Митинги состоялись и в столице страны.Некоторые СМИ сообщали, что в ходе демонстраций люди получили травмы. Однако госпитализация никому не потребовалась.В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в столичных больницах и клиниках в настоящее время нет ни одного пострадавшего в ходе протестов. Представители ведомства отметили, что во время несанкционированных акций 23 января в медучреждения города поступили 29 человек. Каждому из них была оказана вся необходимая помощь, но продолжать лечение в больницах им не понадобилось.Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что массовые манифестации могут спровоцировать ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. По данным "Социального мониторинга", на одной из акций, проходившей на Пушкинской площади, было выявлено 19 заражённых COVID-19 людей. Факты нарушения ими самоизоляции были зафиксированы.В связи с этим Депздрав Москвы напомнил горожанам о необходимости строго соблюдать карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При ухудшении самочувствия и симптомах респираторного заболевания следует остаться дома и вызвать врача.Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который ранее был объявлен в федеральный розыск и задержан в аэропорту Шереметьево 17 января.