Природные материалы очень популярны в интерьере. Один из ярких примеров - стабилизированный мох.

Природные материалы очень популярны в интерьере. Один из ярких примеров - стабилизированный мох. Что это такое. Разбираемся и любуемся с Екатериной Тамановой.Как настоящий, говорят про стабилизированный мох. Совсем не верится, что это живое растение, которому продлили жизнь на несколько лет, с помощью химического состава.Нелли Громова, экодизайнер: "Вот так выглядит мох до стабилизации, то есть он собран в лесу и очищен".Стабилизируют мох специальным раствором глицерина, если объяснить просто, из мха выжимают сок и заменяют его на специальный раствор. У каждого мастера свои секреты, поэтому процесс Нелли Громова не показывает, экодизайном она занимается вместе с дочерью. Так же во время стабилизации растение можно покрасить в любой цвет: красный, черный или ярко-зеленый.Юлия Громова, экодизайнер: "За счет этого он становится бессмертным скажем так, то есть живет до 10 лет. Его никак не нужно поливать, никак ухаживать за ним не нужно, это самый неприхотливый элемент в дизайне в целом".Из такого мха можно изготавливать не только картины и панно, а также часы, рамы для зеркал, абажуры для ночников и даже портреты. В дизайне помещений популярны и целые стены из такого мха. Их собирают из специальных панелей. Работа ручная, кропотливая, каждый кустик мха приклеивают вручную. Декорируют такие композиции искусственными растениями.Юлия Громова, экодизайнер: "Они внедряются куда-то в композицию, но обычно это какие-то большие панно. Если хочется сделать акцент , можно сделать цветные вот такие штуки. Это все сакуленты, они искусственные вы сказали правильно, но они очень похожи на настоящие . Либо можно построить композицию из какого-то большого цветка. Просто мох здесь будет в 10 процентах, в 90 процентах это будет сакулент".Для стабилизации мох из наших широт используют редко, обычно его привозят на заказ из Карелии и Кировской области.Юлия Громова, экодизайнер: "Это мох ягель и мох кочка, он в основном используется для каких-то вкраплений. В принципе, можно делать целые работы, но почему-то спросом больше пользуется ягель".Кроме мха, можно стабилизировать практически любые растения. Особой популярностью пользуются розы в стеклянных колбах. Хотя такие растения особого ухода не требуют, некоторые правила все же следует помнить. Влажность воздуха должна быть не не менее 40 процентов, а еще такие растения не любят кондиционеры и галогеновые лампы.Екатерина Таманова, Александр Голубев "Вести Владимир".