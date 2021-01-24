Сервис бронирования жилья твил.ру составил список российских городов, которые наши соотечественники выбирают для летних отпусков.

Сервис бронирования жилья Твил.ру составил список российских городов, которые наши соотечественники выбирают для летних отпусков. Как отмечают аналитики агрегатора, в последнее время все популярнее становятся так называемые slow-travel («медленные» путешествия) — это подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.По статистике, туристы бронируют поездки в небольшие города и посёлки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. В список, кроме Бахчисарая, Кисловодска, Осташкова и других мест, попал и Суздаль. Чаще всего в древний город туристы приезжают на 2 ночи и тратят на жилье примерно 2750 рублей в сутки.Фото: Борис Пучков .