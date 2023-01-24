Следующие 6,5 лет душегуб проведёт в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Муроме муж получил 6,5 лет колонии за убийство жены. Приговор вынес городской суд.В ночь на 27 марта 2022 года мужчина по пьяни поссорился со своей супругой, схватился за кухонный нож и всадил его в бедро муромлянки. Агрессор повредил жизненно важную артерию. В результате женщина истекла кровью. Судмедэксперты установили, что фигурант на протяжении нескольких дней истязал жертву. С 22 по 25 марта он нанёс ей два удара клинком в область предплечий. Причиной стала серия скандалов из-за распития им алкоголя.Следующие 6,5 лет душегуб проведёт в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.