Во Владимирской области 25 января, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, 1-2 градуса ниже...
Во Владимирской области 25 января, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, 1-2 градуса ниже нуля.
По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.
Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%.
Магнитное поле спокойное. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха во Владимире и области ночью -3, днём 1-2 градуса ниже нуля.
25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.
Фото: pxfuel.com/