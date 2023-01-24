Во Владимирской области 25 января, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, 1-2 градуса ниже...

Во Владимирской области 25 января, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, 1-2 градуса ниже нуля.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%.Магнитное поле спокойное. Ветер западный, 3-8 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3, днём 1-2 градуса ниже нуля.25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.Фото: pxfuel.com/