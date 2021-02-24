Реставраторы Владимиро-Суздальского музея-заповедника вернули к жизни кресло конца 19 века. Теперь оно станет новым выставочным экспонатом.

Реставраторы Владимиро-Суздальского музея-заповедника вернули к жизни кресло конца 19 века. Теперь оно станет новым выставочным экспонатом.Кресло хранилось в фондовой коллекции музея. При поступлении на реставрацию, его состояние было расценено как плачевное - конструкция рассохлась, а когда-то надёжные соединения отваливались. Кроме того над креслом поработали жуки-точильщики. История раритета доподлинно неизвестна. Художник-реставратор Валентин Мельник предположил, что кресло могло быть сделано для богатого помещика крепостным столяром, по некоему образцу. Лицевая ткань не сохранилась, но реставраторы сделали всё возможное, чтобы восстановить первоначальный вид кресла.Валентин Мельник, художник-реставратор:- После сборки конструкции, начались работы по монтажу мягких элементов. В спинке и подлокотниках мягкое наполнение было оставлено старое, родное. Единственное, было очищено от пыли, загрязнений различных. У сидения наполнение практически полностью заменено на новое. В традиционных материалах - то есть это морская трава и конский волос. В качестве лицевой ткани, поскольку образцы лицевой ткани не сохранились, было решено обтянуть просто нейтральным серым холстом.