По словам спасателей, во Владимирской области увеличилось общее число пожаров.

Сегодня ночью двое человек погибли Петушинского района. Там загорелась хозпостройка. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.Ещё один Гусь-Хрустального района. Когда пожарные прибыли на место, дом был сильно задымлён. Сейчас устанавливается причина возгорания. По словам спасателей, во Владимирской области увеличилось общее число пожаров. За одни сутки было ликвидировано 15 возгораний. А с начала года от огня погибли уже 30 человек. Причинами по-прежнему остаются курение и нарушение правил эксплуатации печей.Павел Васин, замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области: “Также на территории Владимирской области с начала текущего года произошло значительное увеличение количества пожаров, произошедших на транспортных средствах. В период прошедших выходных и праздничных дней на территории Владимирской области зарегистрировано четыре таких пожара. Прежде всего, это связано с низкими отрицательными температурами наружного воздуха. И причиной являлась неправильное устройство и эксплуатация транспортных средств”Нина Глизница