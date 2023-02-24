Стоимость ремонтных работ Павловского моста в Коврове увеличилась на 140 миллионов...

Стоимость ремонтных работ Павловского моста в Коврове увеличилась на 140 миллионов рублей.Напомним, ограничение ввели с 22-го февраля. Движение перекрывают на участке улицы Труда до Октябрьской с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 0:00 ежедневно.Стало известно, что ремонтные работы планируют закончить лишь к декабрю 2023 года. Об этом сообщается в telegram-канале «Так и живем. Новости Владимира»:«Работы на Павловском мосту подорожали на 140 млн рублей. Первоначальная стоимость - 300 млн рублей. Деньги нужно найти в бюджете области».В данный момент работы ведутся на второй половине моста. Демонтаж балок перекрытий уже завершен. В процессе работ - монтаж новых конструкций.По данным паблика, «к началу декабря 23-ого движение по мосту должны возобновить полностью».Фото: ГТРК «Владимир»