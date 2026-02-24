С начала этого года на территории региона зарегистрировано свыше 160 дорожных аварий, в которых более 10 человек погибли и более 240 получили травмы. В Госавтоинспекции отмечают: в каждом пятом

С начала этого года на территории региона зарегистрировано свыше 160 дорожных аварий, в которых более 10 человек погибли и более 240 получили травмы. В Госавтоинспекции отмечают: в каждом пятом происшествии выявляются нарушения требований к содержанию дорог. Дорожники и муниципалитеты несвоевременно чистят проезжую часть, плохо убирают снег с обочин и тротуаров, а также снежные горы возле