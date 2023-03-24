Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Сергей Чудаков назначен заместителем руководителя СК по Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Приказ о назначении Сергея Юрьевича 23 марта подписал председатель ведомства Александр Бастрыкин.Сергей Чудаков родился в 1981 году в Рязанской области. Работал в органах прокуратуры, а также в службе по труду и занятости. С 2016 года возглавлял следственный отдел Ленинского района Иванова. В 2018 году перешёл на работу в центральный аппарат СУ СК.