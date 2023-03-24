Елена Курьякова живет в аварийном доме в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Женщина осталась единственным жильцом ветхого здания – ее соседей давно расселили. Но вот с переездом

Елена Курьякова живет в аварийном доме в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Женщина осталась единственным жильцом ветхого здания – ее соседей давно расселили. Но вот с переездом женщины чиновники не торопятся, ссылаясь на то, что ее квартира приватизирована. А недавно глава поселкой администрации Татьяна Ивлиева предложила Елене купить новое жилье на деньги, которые выплатили ей за