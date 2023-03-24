Матери погибшего в СВО жителя Владимирской области нашли квартиру для переселения из аварийного...

Матери погибшего в СВО жителя Владимирской области нашли квартиру для переселения из аварийного жилья.Прокуратурой Владимирской области установлено, что многоквартирный жилой дом №20 по ул. Театральной п.Уршельский в декабре 2020 года признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодня в аварийном доме фактически осталась проживать одна семья. Администрацией поселения семье предлагалась квартира маневренного фонда, но т.к. женщина является инвалидом, такое жильё ей не подошло.Исполняющий обязанности облпрокурора Андрей Жугин лично встретился с семьёй пенсионеров. Жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенная квартира маневренного фонда на первом этаже новостройки, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что в разгоравшийся скандал также вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад.Фото пресс-служба облпрокуратуры.