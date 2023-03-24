25 марта 2023 года проходит народный праздник Феофанов день и церковная Родительская суббота...
25 марта 2023 года проходит народный праздник Феофанов день и церковная Родительская суббота четвёртой седмицы святой Четыредесятницы. Он почитается как заступник против нечистой силы и болезней, а также как покровитель строителей, путешественников и простоев. По легенде, святой Феофан был своего рода затворником и провел большую часть своей жизни молитвой и постом в одиночестве.
В Феофанов день из двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице. По этому поводу особо не горевали, ведь знали, что скоро придет настоящее тепло, которое подсушит дороги, вот тогда можно гулять сколько душе угодно.
Родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста в 2023-м отмечают 25 марта – это четвертый особый поминальный день в году, в который умершим по молитвам Церкви облегчаются или снимаются загробные наказания. В ходе Великого поста, который у православных в 2023 году начался 27 февраля, ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому Церковь, чтобы не лишать усопших на целых семь недель своего молитвенного покровительства, установила для них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели поста.
Что можно делать 25 марта?
В этот день верующие обычно посещают церковь, молятся и просят святым Феофаном защиты и благословения, поминают усопших.
Сегодня обязательно выходили на улицу и встречали весну. Чтобы приманить хорошую погоду, разбрасывали зерно по двору.
Не лишним будет угостить птиц зёрнами — благодарность за то, что они привели весну, в мир вновь пришло тепло. С этим связана одна примета — какими семенами покормить в этот праздник птиц, на ту культуру и будет самый большой урожай.
В родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста можно сходить на кладбище, убрать могилки, зажечь свечи и помолиться за умерших, однако оставлять спиртное и сигареты там нельзя. Нельзя, уходя с кладбища, говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предупреждающая, что живой сам в ближайшее время может умереть.
Что нельзя делать 25 марта?
Нельзя 25 марта бездельничать – это грозит в будущем нищетой. Возможно, что сегодняшний лентяй даже окажется на паперти.
Нельзя что-либо брать бесплатно — можно вместе с вещью перенять на себя порчу. Нужно заплатить в обмен хотя бы символическую сумму денег.
Нельзя выяснять отношения, повышать голос, ругаться, затевать скандал — весь год будут несчастья преследовать.
Нельзя в родительскую субботу четвертой седмицы поднимать с земли на кладбище оброненную вещь. Также нельзя в поминальный день отказывать нуждающимся в милостыне.
Народные приметы на 25 марта
Лёд на водоёмах тонет — к неплодородному году.
Туман — к урожаю льна и овса.
Дождь — к урожаю ржи.
Вороны сидят на земле — впереди ждёт потепление.
Много мышей — урожай окажется скудный.
Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.
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