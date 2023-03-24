25 марта 2023 года проходит народный праздник Феофанов день и церковная Родительская суббота...

25 марта 2023 года проходит народный праздник Феофанов день и церковная Родительская суббота четвёртой седмицы святой Четыредесятницы. Он почитается как заступник против нечистой силы и болезней, а также как покровитель строителей, путешественников и простоев. По легенде, святой Феофан был своего рода затворником и провел большую часть своей жизни молитвой и постом в одиночестве.В Феофанов день из двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице. По этому поводу особо не горевали, ведь знали, что скоро придет настоящее тепло, которое подсушит дороги, вот тогда можно гулять сколько душе угодно.Родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста в 2023-м отмечают 25 марта – это четвертый особый поминальный день в году, в который умершим по молитвам Церкви облегчаются или снимаются загробные наказания. В ходе Великого поста, который у православных в 2023 году начался 27 февраля, ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому Церковь, чтобы не лишать усопших на целых семь недель своего молитвенного покровительства, установила для них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели поста.Что можно делать 25 марта?В этот день верующие обычно посещают церковь, молятся и просят святым Феофаном защиты и благословения, поминают усопших.Сегодня обязательно выходили на улицу и встречали весну. Чтобы приманить хорошую погоду, разбрасывали зерно по двору.Не лишним будет угостить птиц зёрнами — благодарность за то, что они привели весну, в мир вновь пришло тепло. С этим связана одна примета — какими семенами покормить в этот праздник птиц, на ту культуру и будет самый большой урожай.В родительскую субботу четвертой седмицы Великого поста можно сходить на кладбище, убрать могилки, зажечь свечи и помолиться за умерших, однако оставлять спиртное и сигареты там нельзя. Нельзя, уходя с кладбища, говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предупреждающая, что живой сам в ближайшее время может умереть.Что нельзя делать 25 марта?Нельзя 25 марта бездельничать – это грозит в будущем нищетой. Возможно, что сегодняшний лентяй даже окажется на паперти.Нельзя что-либо брать бесплатно — можно вместе с вещью перенять на себя порчу. Нужно заплатить в обмен хотя бы символическую сумму денег.Нельзя выяснять отношения, повышать голос, ругаться, затевать скандал — весь год будут несчастья преследовать.Нельзя в родительскую субботу четвертой седмицы поднимать с земли на кладбище оброненную вещь. Также нельзя в поминальный день отказывать нуждающимся в милостыне.Народные приметы на 25 мартаЛёд на водоёмах тонет — к неплодородному году.Туман — к урожаю льна и овса.Дождь — к урожаю ржи.Вороны сидят на земле — впереди ждёт потепление.Много мышей — урожай окажется скудный.Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.Фото www.pxfuel.com