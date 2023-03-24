Скандалом в семье священника Сергея Манько из Владимирской области займутся московские...

Скандалом в семье священника Сергея Манько из Владимирской области займутся московские психиатры.В Суздальском районном суде прошло очередное заседание по громкому делу бывших супругов Елены и Сергея Манько. "Вести" уже рассказывали о нём. Священник, по словам Елены, насильно поместил её в психбольницу, а так же неоднократно избивал - её и детей.Сейчас бывшие супруги спорят о том, с кем должны остаться дети - их пятеро. Четверо младших живут с Еленой, а старший сын с отцом.Для определения их места жительства должна быть проведена психиатрическая экспертиза всех членов семьи. Младшие дети вместе с мамой её не прошли, поскольку остались без средств к существованию. Сам Сергей Манько сделал это в Нижнем Новгороде. Но истец - Елена Манько настояла на проведении повторной экспертизы в Москве, в институте имени Сербского. Суд принял их доводы.Татьяна Гусева, представитель Елены Манько, юрист:- Мы довольны сегодняшним исходом сегодняшнего заседания. Мы полагаем что назначение вот экспертизы в Сербского будет способствовать нормальному и объективному окончанию вот этого дела, потому что Елена действительно сейчас вынуждена в другом месте проживать, скрываться от мужа-агрессора.Напомним, на этой неделе мировой суд Суздальского района приговорил священника Сергея Манько, в настоящий момент он отстранен от служения, к двумстам восьмидесяти часам принудительных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. В соцсетях он разгласил медицинский диагноз бывшей супруги. Так же его обязали выплатить Елене 50 тысяч рублей - за моральный ущерб.