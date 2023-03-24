Следственный комитет России взял на контроль дело матери погибшего в СВО жительницы Владимирской...

Следственный комитет России взял на контроль дело матери погибшего в СВО жительницы Владимирской области.Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад.Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СК России.Сейчас следственными органами СК России по Владимирской области проводится проверка по обращению жительницы поселка Уршельского. Сообщается, что женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены, уточнили в федеральном Следкоме.Региональный исполком ОНФ во Владимирской области сообщил, что Елена Курьякова с 2017 года живёт в аварийном доме на улице Театральной в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Женщина сейчас единственный жилец аварийного дома, всех остальных людей давно расселили в новое жильё. Некоторые уехали сами на съемные квартиры - ведь жить в доме стало по-настоящему опасно.Женщине предлагали два варианта переселения. Но одна квартира была на четвёртом этаже и без лифта, а Елена — инвалид и ей тяжело ходить, поэтому она просто не смогла бы подняться по лестнице. Во втором случае Курьяковой предложили квартиру, у которой есть другой владелец. Просто сейчас с ним нет связи.Сын Елены погиб 14 января. Мужчину наградили орденом Мужества, у него остались жена и совсем маленький ребёнок.Мать героя обратилась в «Народный фронт» за помощью.Представители президентского движения выехали в поселок Уршельский и встретились с матерью погибшего. По итогам встречи общественники направили обращение в правительство Владимирской области, чтобы чиновники, наконец, нашли для женщины новое жильё.Фото пресс-служба СК России.