Следственный комитет России взял на контроль дело жительницы Владимирской области, которой...

Следственный комитет России взял на контроль дело жительницы Владимирской области, которой чиновники посоветовали переехать из аварийного дома за счет выплаты за погибшего в СВО сына.Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад.Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СК России.Сейчас следственными органами СК России по Владимирской области проводится проверка по обращению жительницы поселка Уршельского. Сообщается, что женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены, уточнили в федеральном Следкоме.Особую нетерпимость ситуации придет то, что чиновники предложили матери военного оплатить своё переселение из дома выплатой за его гибель, сообщает Региональный исполком ОНФ во Владимирской области.Елена Курьякова с 2017 года живёт в аварийном доме на улице Театральной в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Женщина сейчас единственный жилец аварийного дома, всех остальных людей давно расселили в новое жильё. Некоторые уехали сами на съемные квартиры - ведь жить в доме стало по-настоящему опасно.Женщине предлагали два варианта переселения. Но одна квартира была на четвёртом этаже и без лифта, а Елена — инвалид и ей тяжело ходить, поэтому она просто не смогла бы подняться по лестнице. Во втором случае Курьяковой предложили квартиру, у которой вообще-то есть владелец. Просто сейчас с ним нет связи.Сын Елены погиб 14 января. Мужчину наградили орденом Мужества, у него остались жена и совсем маленький ребёнок. Когда Курьякова в очередной раз попыталась узнать у администрации, как там дела с переселением, глава администрации посёлка Татьяна Ивлиева предложила, казалось бы, отличный вариант. Мол, вы же получили выплаты за погибшего сына, вот и купите себе новое жильё.Мать героя обратилась в «Народный фронт» за помощью.Представители президентского движения выехали в поселок Уршельский и встретились с матерью погибшего. По итогам встречи общественники направили обращение в правительство Владимирской области, чтобы чиновники наконец нашли для женщины новое жильё.Фото пресс-служба СК России.