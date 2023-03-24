В эфире Россия 1 и Россия 24 арбитражный управляющий Людмила Шульпина расскажет о новациях в...

В эфире "Россия 1" и "Россия 24" арбитражный управляющий Людмила Шульпина расскажет о новациях в процедуре личного банкротства.Процедура личного банкротства - новые изменения в Федеральном законе. С чем связаны правки и что они в себя включают? Как теперь граждане защищены от лишения единственного жилья при проведении процедуры банкротства? И почему выбор специалиста в этом процессе - ключевой фактор?Подробнее об этом - в интервью с Людмилой Шульпиной, арбитражным управляющим.Не пропустите в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" 27-го и 28-го марта.27 марта: т/к «Россия 1» в 9 и «Россия 24» в 17.3028 марта: т/к «Россия 24» в 21