В Коврове заведующая детским садом платила зарплату несуществующим сотрудникам. Следствие установило – обвиняемая устно давала приказы подчиненным, чтобы они оформляли фиктивные

В Коврове заведующая детским садом платила зарплату несуществующим сотрудникам. Следствие установило – обвиняемая устно давала приказы подчиненным, чтобы они оформляли фиктивные документы о приеме на работу. Также сотрудники должны были заполнять табели учета рабочего времени, приказы о премиях и отпусках работников, которые фактически не трудились. Деньги, полученные в результате таких махинаций, заведующая тратила на нужды