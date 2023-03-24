Во Владимирской области чествовали деятелей культуры и искусства. Концерт в их честь прошёл в...

Во Владимирской области чествовали деятелей культуры и искусства.Концерт в их честь прошёл в Областной филармонии. О их важной культурной миссии расскажет наш корреспондент Мария Городская.В зрительном зале самые важные гости - которые обычно находятся на сцене или за ней. Деятели искусства - на плечах которых сохранение и развитие российской культуры и уникальных традиций. В списке награждённых - тридцать один человек. Каждый из них внёс свой неоценимый вклад в развитие культуры Владимирской области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наша земля богата творческими людьми. И, конечно, мы гордимся этим. Что вы создаёте настоящую историю, праздники для людей. Несёте важные смыслы. Вдохновляете.Вдохновение - то, за чем люди приходят на спектакль, концерт или в музей. Отдельно губернатор области отметил те коллективы, которые поддерживают дух наших бойцов в Луганской и Донецкой народной республике. Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области подчеркнула - такое интеллектуальное и разнообразное искусство есть только в нашей стране.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Каждый из вас дарит людям богатство своей души. Радость общения с прекрасным. Через вас многие впервые знакомятся с новыми произведениями, композиторами, художниками. Благодаря вашим креативным идеям и кропотливому труду наш регион живёт действительно интересной жизнью.Интересная жизнь продолжается и в районах области - "Меценатом года" стал Евгений Фёдоров, который развивает культуру в своём родном Киржачском районе.Евгений Фёдоров, меценат:- У нас большой поток идёт туристов, поскольку мы находимся на краю Владимирской области, чему мы несказанно рады. В этом году у нас в планах открыть ещё один музей. // Киржачская частная культура развивается. Конечно, для нас нет понятий - частная, муниципальная, областная, районная. Мы хотим, чтобы если речь шла о культуре - она шла в общем понятии.Название встречи - её прямой посыл - и пусть в душе людей всегда будут весна, культура и вдохновение.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".