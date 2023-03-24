Во Владимирской области половодьем затапливает мост через Клязьму.
Из-за половодья движение по...
Во Владимирской области половодьем затапливает мост через Клязьму.
Из-за половодья движение по мосту через Клязьму в Вязниковском районе закрыто, уровень воды в реке сейчас - 99 см.
Сотрудники филиала ГУП «ДСУ-3 «Вязниковское ДРСУ» снимают аппарели понтонного моста. Объект закрыт для транспорта.
Для пешеходов мост будет действовать пока позволяют погодные условия.
В дальнейшем запланирована работа лодочной переправы, сообщает "Вязники на связи".
Фото "Вязники на связи".