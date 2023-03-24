Во Владимирской области пройдет выставка знаменитой вышивки Александровская гладь. В Гороховце,...

Во Владимирской области пройдет выставка знаменитой вышивки "Александровская гладь".В Гороховце, в историко-художественном музее сегодня открывается выставка, посвященная древнейшему виду женского рукоделия - вышивке. А точнее - "александровской цветной двусторонней глади".В основе выездной экспозиции - предметы из коллекции музея-заповедника "Александровская слобода". Выставка рассказывает об истории одного из самых знаменитых предприятий Александрова - фабрики "Квалифицированный труд". Спрос на изделия с вышивкой в начале двадцатого века был настолько велик, что в городе появилась своя артель, а потом и целая строчевышивальная фабрика. "Александровскую" гладь от других отличал характерный растительный орнамент - рябина, смородина, цветы и непременно - тонкие вьющиеся стебли. Ими украшали сарафаны, костюмы, блузки, фартуки, различные предметы интерьера, вроде скатертей и салфеток. Продукцию выпускали большими партиями и даже отправляли на экспорт. У посетителей музея есть возможность взглянуть на раритетные образцы некоторых изделий.Анастасия Листопад, завотделоммузея-заповедника "Александровская слобода":- Когда мы создавали эту выставку, мы хотели отдать дань уважения всем тем, кто и создал такое уникальное наше наследие, которое называется "александровская гладь" и тем, кто это наследие сохранил.