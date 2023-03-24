Расчисткой станций и перегонов Горьковской магистрали занимались с ноября 2022 года по март этого года. За этот период с территории вывезли от 3,9 млн м3 снега. Для устранения осадков нанимали 104

Расчисткой станций и перегонов Горьковской магистрали занимались с ноября 2022 года по март этого года. За этот период с территории вывезли от 3,9 млн м3 снега. Для устранения осадков нанимали 104 единицы техники. Из них 52 снегоуборочные машины, 30 плужных снегоочистителей, 17 пневмообдувочных машин и 5 стругов-снегоочистителей. Самые высокие показатели вывоза снега в этом сезоне