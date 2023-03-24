Ленинский райсуд вынес приговор уроженцу Республики Башкортостан. Его осудили на 6,6 лет колонии строгого режима. Находясь в Казани, мужчина связался с неизвестным по телефону и попросил

Ленинский райсуд вынес приговор уроженцу Республики Башкортостан. Его осудили на 6,6 лет колонии строгого режима. Находясь в Казани, мужчина связался с неизвестным по телефону и попросил устроить его на работу “закладчиком”. Незаконную деятельность он развернул во Владимире. Фигурант получал от «куратора» сообщения о местонахождении оптовых партий наркотиков, забирал их, фасовал их на партии поменьше и