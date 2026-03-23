Неизвестные срубили 3 липы в центре города. В управлении по охране окружающей среды администрации города Владимира поступила информация о вырубке деревьев на улице Девическая. От лип

Неизвестные срубили 3 липы в центре города. В управлении по охране окружающей среды администрации города Владимира поступила информация о вырубке деревьев на улице Девическая. От лип остались изувеченные пеньки. Специалисты провели первичный осмотр территории. Ирина Кузменко, зам. начальника управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира, главный садовник города За моей спиной мы видим очередной