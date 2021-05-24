На 24 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66258 человек.

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 15 костромичам. Четыре жителя оказались инфицированы в Костромском районе. Три – в Шарьинском районе. По два заболевших выявлено в Волгореченске, Кадыйском и Нерехтском районах. По одному – в Поназырево, Солигаличе и Макарьевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 21296 человек. Врачам удалось поставить на ноги 19035 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 284 жителя, из них 185 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1608 заболевших.На 24 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66258 человек.