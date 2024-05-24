В Киржаче женщина фиктивно регистрировала иностранцев за 300 рублей С октября 2023 года по февраль...

В Киржаче женщина фиктивно регистрировала иностранцев за 300 рублейС октября 2023 года по февраль 2024 в Киржаче 37-летняя местная жительница в квартире, занимаемой по договору социального найма её матерью, фиктивно поставила на учет 32 гражданина Узбекистана и Таджикистана.Женщина предоставляла необходимые документы в многофункциональный центр. За свою услугу брала с каждого 300 рублей. В действительности же она не намеревалась предоставлять им жилье.В дело вмешались сотрудники надзорного органа и, как итог, - утверждено обвинительное заключение."Она обвиняется в совершении 18 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд.Фото: СУ СК по Владимирской области