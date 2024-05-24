Владимирские сельские почтовые отделения хотят освободить от уплаты налога на имущество...

Владимирские сельские почтовые отделения хотят освободить от уплаты налога на имущество организацийВ Министерстве цифрового развития разработали проект закона О внесении изменения в пункт 13 статьи 2.1 областного закона «О налоге на имущество организаций».С 2025 года предлагается полностью освободить сельские почтовые отделения от уплаты этого налога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области.Ежегодно почтовики смогут экономить на освобождении от налога около 1,5 миллиона рублей. Таким образом сельские отделения почтовой службы смогут качественнее работать и стремительнее развиваться.В ближайшее время власти планируют внести проект закона на рассмотрение в Заксобрание.«Мы договорились с УФПС Владимирской области о том, что с введением новой областной меры поддержки больше ни одно сельское почтовое отделение не будет закрыто, более того, стартует кампания по их ремонту, по возможности возродят закрытые пункты. Важно, чтобы востребованные услуги связи были доступны сельским жителям», - уточнил Александр Авдеев.Фото: телеграм-канал «Авдеев. О важном»