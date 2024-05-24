Задолженность СНТ за электроэнергию на начало дачного сезона превысила 27 миллионов рублей Более...

Задолженность СНТ за электроэнергию на начало дачного сезона превысила 27 миллионов рублейБолее 60 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Владимирской области открыли дачный сезон с долгами за электроэнергию. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности СНТ перед «Энергосбыт Волга» превысила 27,4 миллиона рублей. Приводим рейтинг районов Владимирской области по количеству должников СНТ:Александровский район - 22 СНТКиржачский район – 9 СНТПетушинский район - 8 СНТГ.о. Владимир – 7 СНТКольчугинский район – 7 СНТСудогодский район – 4 СНТСобинский район – 4 СНТСуздальский район – 1 СНТ«Энергосбыт Волга» напоминает, что при возникновении у СНТ задолженности гарантирующий поставщик может ограничить поставку электроэнергии. Эта мера осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Садовое товарищество получает уведомление об ограничении. В нём указывается сумма задолженности и порядок введения ограничения. СНТ в свою очередь должно направить уведомления садоводам-должникам.- Садовое товарищество после получения уведомления обязано ввести самоограничение потребления электроэнергии в отношении объектов СНТ и в отношении садоводов-должников. Стоит подчеркнуть, что при этом СНТ не имеет права допускать прекращения подачи электричества садоводам, добросовестно оплачивающим счета, - поясняют специалисты «Энергосбыт Волга».При невыполнении СНТ порядка ограничения потребления электрической энергии гарантирующий поставщик вправе инициировать процесс привлечения СНТ и его руководителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.22 КоАП РФ.Подробно процесс описан в памятке по взаимодействию с СНТ.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя и в полном объёме оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений