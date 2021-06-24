По предварительной информации 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в дерево.

По предварительной информации, 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в дерево.В результате аварии он и 12-летний подросток погибли.Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13 часов возле деревни Некрасово Селивановского района. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов.Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.