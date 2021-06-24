Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд.

В Меленках неоднократно судимого местного жителя осудят за нападение на женщину-полицейского.Вечером 5 мая пьяный мужчина возле дома по улице Чкаловской, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался скрыться от участковой.«При попытке задержания он умышленно вывернул ей руку и оттолкнул сотрудницу полиции. В результате физического контакта у неё произошел ушиб мягких тканей в области правого лучезапястного сустава, повлекший лёгкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Однако злоумышленник все равно был задержан. Теперь ему грозит срок до 10 лет.Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд.