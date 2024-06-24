В выходные областная столица обзавелась водопадом. Грязевые воды потоком полились по лестнице у «Красного креста». Крупный прорыв на сетях водоснабжения произошел воскресным утром, 23 июня.

В выходные областная столица обзавелась водопадом. Грязевые воды потоком полились по лестнице у «Красного креста». Крупный прорыв на сетях водоснабжения произошел воскресным утром, 23 июня. Местные успели запечатлеть красочную картину образовавшегося водопада на Горького – кадры начали активно обсуждать с соцсетях. Под видео, опубликованном в половине 10-го утра, через 2 часа появился комментарий мэрии –