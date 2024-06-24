Во Владимире установили семь навигационных столов Они помогут гостям города быстрее познакомиться...

Во Владимире установили семь навигационных столовОни помогут гостям города быстрее познакомиться с достопримечательностями Владимира и узнать исторические факты о древнем городе.Такие столы появились, в первую очередь - около Дмитриевского собора, на смотровой площадке на Спасском холме, на Пушкинском бульваре, на Георгиевской, в Комсомольском сквере за Торговыми рядами, в сквере Гоголя.Дизайн разработало владимирское бюро "Четыре". По словам авторов проекта, столы пока неидеальны, но их будут дорабатывать.