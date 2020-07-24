Константин Богомолов отметил 45-летие. День рождения режиссер провел в компании Ксении Собчак и друзей.

Константин Богомолов отметил 45-летие. День рождения режиссер провел в компании Ксении Собчак и друзей.Ксения Собчак очень дорожит отношениями с Константином Богомоловым, поэтому редко публикует совместные фотографии в соцсетях. Правда, если журналистка это делает, то всегда производит фурор. Например, Ксения не стесняется показывать пикантные кадры.День рождения режиссера прошло скромно – на крыше его родного дома. Ксения устроила для супруга вечеринку, собрала друзей и показала небольшой фильм о Константине.Гости оценили старания Собчак. Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), которая посетила торжество, отметила, что Ксения и Константин подарили собравшимся "невероятный вечер любви".Позже журналистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с возлюбленным в море. Она поблагодарила избранника за отлично проведенный вечер и "за всегда".6 Дек 2018 в 5:26 PSTПоклонники с улыбкой наблюдают за отношениями Собчак и Богомолова. "Какая милая пара. Сразу видно – долюбленность в глазах", "Искренне, по-настоящему, до глубины", "Невероятно, как подходят друг другу", – написали пользователи Сети под фотографией.Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов в браке уже десять месяцев. Первую годовщину они отметят в сентябре.