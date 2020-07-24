В память о художнике Владимире Рузине. В «Палатах» откроется выставка работ народного художника Российской Федерации. Владимир Иванович скончался 16 июля на 72-м году жизни в московской

В память о художнике Владимире Рузине. В «Палатах» откроется выставка работ народного художника Российской Федерации. Владимир Иванович скончался 16 июля на 72-м году жизни в московской частной клинке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Близкие вспоминают его как светлого, доброжелательного, открытого человека, умеющего находить радость даже в не всегда радостной действительности. Владимир Рузин — участник